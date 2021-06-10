Назначен новый аким Туркестана

Им стал Нурбол Турашбеков.

В городе Туркестане новый аким, передает zakon.kz.

Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами маслихата Туркестана на должность акима города назначен Нурбол Турашбеков, - сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Представляя нового акима, Умирзак Шукеев пожелал ему успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность, что Нурбол Абдисаттарович достойно справится с возложенными на него задачами.

Первый этап развития города Туркестан завершен, начался второй этап. Как известно, недавно утвердили Комплексный план развития региона, в котором обозначена работа на ближайшие 5 лет. Необходимо системно работать в рамках этого плана. Кроме того, большая работа проводится в направлении улучшения климата Туркестана. За два года 400 га земли превратили в парки, построили несколько водоемов. Туркестан - наш родной город. Это духовная столица тюркского мира, и к ней приковано внимание всего мира. Желаем успехов в дальнейшей работе новому акиму, назначенному руководить священным городом, - сказал аким области.

В свою очередь Рашид Аюпов, который на протяжении двух лет возглавлял Туркестан, поблагодарил всех, кто поддерживал его все это время, и попрощался с активом города.

Турашбеков Нурбол Абдисаттарович родился в 1980 году.

Образование высшее, специальность "инженер-экономист", "инженер-землеустроитель".

В разные года работал директором Сайрамского земельно-кадастрового бюро, первым заместителем генерального директора РГП "Научно-производственного центра", акимом Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. С мая 2020 года был акимом Ордабасинского района Туркестанской области.

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