Петр Порошенко призвал заменить Минские соглашения

По мнению Порошенко, нет смысла модернизировать соглашения, поскольку они имеют определенную "ценность".

Бывший президент Украины Петр Порошенко задался вопросом, почему действующая украинская власть критикует минские соглашения, но при этом не предлагает альтернативный вариант, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

По мнению Порошенко, нет смысла модернизировать соглашения, поскольку они имеют определенную "ценность".

Вы знаете, в чем, в частности, ценность "Минска"? Он убедил весь мир в том, что Россия нарушает минские договоренности, которые закреплены решением Совета безопасности ООН. И за нарушение этого процесса против России применяются санкции. экс-президент Украины Петр Порошенко

Новая власть Украины, по словам Порошенко, продолжает критиковать достижения прежнего руководства, но при этом не предлагает никаких альтернатив достигнутому.

Перед тем, как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается, - подчеркнул Петр Порошенко.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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