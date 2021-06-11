Получить удостоверение охотника можно будет в электронном виде

Получить удостоверение можно будет в течение трех рабочих дней.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов подготовило изменения в Правила выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря, передает zakon.kz.

Теперь получить такой документ можно будет в электронном виде через портал электронного правительства. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно иметь ЭЦП.

Стандарт государственной услуги "Выдача удостоверения охотника" оказывается в течение трех рабочих дней.

Чтобы получить удостоверение, нужно отправить следующие документы:

заявление по форме;

три цветные фотографий 3х4, в случае (переоформления) удостоверения охотника (дубликата удостоверения охотника) 1 цветная фотография 3х4;

копию сертификата.

электронную копию платежного документа за выдачу (переоформление) удостоверения охотника (дубликата удостоверения охотника).

При этом сведения о документах, удостоверяющих личность, документа об оплате за выдачу (переоформление) удостоверения охотника ведомство получает из соответствующих государственных систем через шлюз "электронного правительства".

На портале в "личный кабинет" заявителя направляется уведомление о назначении даты и места выдачи результата оказания государственной услуги в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя, - говорится в документе.

Эта услуга оказывается платно физлицам. Плата за выдачу (переоформление) удостоверения охотника (дубликата удостоверения охотника) составляет 2 МРП (5834 тенге).

Основанием для отказа в выдаче документа может стать:

установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения удостоверения или данных, содержащихся в них; несоответствие обратившегося или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания госуслуги требованиям, установленными правилами. предоставление услугополучателем неполного пакета документов.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июня.

Ранее удостоверение охотника выдавалось на 10 лет по месту жительства филиалами или представительствами республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства.

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