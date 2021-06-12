Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Приложение zakon.kz
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Постановление вводится в действие со дня подписания.
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.
Согласно ему, разрешается въезд в страну вакцинированным гражданам Венгрии, Таиланда и Монголии.
Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда и Монголии в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
Для этого им необходимо предъявить соответствующие документы.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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