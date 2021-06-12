Температура поднялась. Путин рассказал, как перенес прививку от COVID-19

У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась, 37,2 было, - заявил он.

Президент России Владимир Путин рассказал, как перенес прививку от COVID-19, передает zakon.kz.

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У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась, 37,2 было. Но это было вечером уже. Утром проснулся и ничего не было. Ну, дай бог, - цитирует ТАСС российского лидера.

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10 мая Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки. По его словам, коэффициент позитивности у него был равен 15, медики оценили такой показатель как хороший результат.

Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта, второй - 14 апреля. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя это тем, что все отечественные вакцины являются эффективными и безопасными.

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