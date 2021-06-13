Озвучена неожиданная версия гибели рыбы в Атырауской области

Причиной гибели рыбы могла стать попавшая в воду конская моча.

Попавшая в воду конская моча могла стать причиной гибели рыбы в месте, где река Ногайты впадает в реку Сагиз в Атырауской области, передает zakon.kz.

Как сообщает azh.kz, 10 июня поступил сигнал, что в двух километрах от села Сагиз Кызылкогинского района гибнет рыба.

Этот факт был выявлен в ночь с 9 на 10 июня. Мы прибыли вовремя, также приехала и специальная комиссия из области. аким Кызылкогинского района Нурсултан Бисембиев

По его словам, молодь воблы и красноперки особенно пострадала в районе впадения двух рек.

Мы предполагаем, что в воду могла попасть конская моча или в результате того, что в реке искупали овец, рыбам не хватило воздуха. Пробы мертвой рыбы и воды сданы в областную ветеринарную лабораторию. Как только станут известны итоги обследования, сообщим дополнительно. Нурсултан Бисембиев

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