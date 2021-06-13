Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

При этом он заявил, что не исключает возвращение на ринг через несколько лет.

Российский боксер Александр Поветкин сделал важное заявление, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, бывший временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и бывший регулярный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе Поветкин объявил о завершении карьеры.

В марте 41-летний боксер проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом, потеряв пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. После поединка глава промоутерской компании, представляющей его интересы, Андрей Рябинский заявил о намерении уговорить Поветкина уйти из спорта.

Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается, но время дает о себе знать. Александр Поветкин

По словам боксера, никто не отговаривал его завершить карьеру.

Сейчас я сосредоточусь на воспитании молодежи. О бизнесе я не думал. Какой из меня бизнесмен? Я всю жизнь дерусь. Пока я только лечился. Буду заниматься вместе с молодежью, бросать (бокс совсем – прим. ред.) не собираюсь. Жить и тренироваться планирую в Чехове. Александр Поветкин

Он заявил, что не исключает возвращение на ринг через несколько лет.

Я решил: что народ смешить? Надо завершить карьеру уже. Что касается ковида, то он, конечно, сказывался на мне, на моем здоровье. Я не знаю, вернусь ли я через несколько лет. Зарекаться не хочу. Но если будет хорошее предложение, то почему нет? (...) Я хотел и титулы чемпиона мира по разным версиям завоевать, но не все в наших силах. У меня была хорошая, интересная спортивная карьера. Я ни о чем не жалею. Трудно сказать, кто будет моим наследником в моем весе. Много хороших ребят, которые могут проявить себя. Александр Поветкин

В его активе на профессиональном ринге 36 побед при трех поражениях и ничьей.

Поветкин, ставший олимпийским чемпионом в 2004 году, дважды выходил на бои с полноценными чемпионами мира, но в 2013 году уступил украинцу Владимиру Кличко, а в 2018 году - британцу Энтони Джошуа.

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