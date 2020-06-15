Фонд Даму - вклад МСБ в экономику растет с каждым годом

Государственная поддержка МСБ обеспечила качественные изменения в структуре экономики.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", на протяжении всего периода деятельности поддерживает микро-, малое и среднее предпринимательство (МСБ).

Как финансовый агент Правительства Казахстана, Фонд реализует программы государственной поддержки бизнеса, разработанные на основе анализа потребностей предпринимателей и влияние госпрограмм на экономику страны. С развитием экономики и изменением ситуации в секторе МСБ, государственная поддержка год от года менялась, а вместе с ней и взаимодействие Фонда "Даму" с предпринимателями развивалось эволюционным путем.

Гаухар Бурибаева, председатель правления Фонда "Даму", рассказала, почему каждый год все больше и больше предпринимателей стремится получить господдержку.

- Действительно ли господдержка доступна?

- Для наглядности, давайте, сопоставим цифры. За пять лет мы значительно – в пять раз, увеличили количество принимаемых заявок. Если в 2015 году Фонд "Даму" в среднем в год мог обработать около 6,2 тысяч заявок. В прошлом году мы смогли принять уже 33,2 тысячи заявки.

- Можете в двух словах рассказать о том, что было предпринято для облегчения доступа к господдержке предпринимателей и каких показателей вы достигли?

Для начала мы начали вести активную работу по популяризации инструментов господдержки (субсидирование и гарантирование), сотрудники Фонда выезжали в регионы, моно-, малые города и населенные пункты для разъяснения условий государственных программ предпринимателям на местах.

Затем Фонд сократил сроки рассмотрения заявок по субсидиям и гарантиям. Быстрота получения государственной поддержки – очень важный аспект в деятельности предпринимателей. Им нужны деньги сейчас, а не потом. В настоящий момент решения о предоставлении субсидий и гарантий принимаются за пять рабочих дней. Но если речь идет о займах свыше 360 млн тенге, то рассмотрение заявки на предоставление гарантии Фондом занимает до 10 рабочих дней. Причиной является то, что по ним проводится полный анализ финансово-хозяйственной деятельности, анализ кредитной истории и проверка на наличие негативной информации по предпринимателю. Ведь в случае дефолта предпринимателя по кредиту Фонд "Даму" берет на себя риск на сумму выданной гарантии.

В 2016 году Фонд уже имел широкий спектр продуктов и помогал подобрать оптимальные условия поддержки через ряд программ, таких как: "Дорожная карта бизнеса 2020", "Даму–Франчайзинг"; "Даму–Факторинг", "Даму–Микро", "Даму–Оптима" и другие. Это позволило Фонду продвигать меры господдержки и стать узнаваемыми в разных направлениях предпринимательства.

Инструменты постоянно эволюционировали в соответствии с потребностями казахстанских бизнесменов:

- был увеличен срок субсидирования до 5 лет;

- установлен единый порядок и механизм рассмотрения проектов через Фонд "Даму", без участия Регионального координационного совета при акиматах областей;

- унифицированы ставки по кредитам на конечного заемщика до 6% в рамках государственных программ;

- расширены отрасли в Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025".

С ростом самих компаний, которые мы первоначально поддерживали, возникла потребность в увеличении максимальной суммы размера кредита, на которую выдается господдержка – если в 2016 году она не должна была превышать 4,5 млрд тенге, то сейчас – 7 млрд тенге.

Так была разработана одна из самых эффективных и востребованных госпрограмм - "Дорожная карта бизнеса 2025" с ее текущими условиями.

- Можете рассказать об автоматизации процессов в Фонде "Даму"?

- В 2016 году мы начали оцифровывать наши услуги - принимать заявки по гарантиям через портал электронного правительства EGOV.kz. Сейчас предприниматели могут воспользоваться как государственным порталом, так и собственным порталом Фонда - online.damu.kz, для подачи заявок как на гарантии, так и на субсидии. Поэтому, в 2020 году при введении карантинных мер, Фонд уже стал высокотехнологичной компанией и был готов оказывать господдержку удаленно. Цифровизация также позволила увеличить количество поддерживаемых Фондом проектов предпринимателей. На сегодня доля онлайн заявок по субсидированию составляет 97%, а по гарантированию - 86%.

- Привлекаете ли вы финансирование из внешних источников?

Фонд "Даму" постоянно работает с международными институтами развития и привлекает средства для казахстанского финансового рынка в целях поддержки МСБ через предоставление льготных кредитов. В общей сложности от ЕБРР, АБР, ПРООН, мы привлекли за пять лет 952 млн долларов в эквиваленте тенге.

- Микрокредитование – это направление, которому сейчас правительство уделяет много внимания. Как Фонд "Даму" на протяжении пяти лет помогал развиваться микро компаниям?

Поскольку число проектов от МФО и лизинговых компаний в 2016 году неуклонно росло, то было принято решение о создании нового направления для финансирования микробизнеса. Данная инициатива реализуется совместно с МФО и лизинговыми компаниями за счет собственных средств и привлечения кредитных линий международных финансовых организаций. За этот период работы с микрофинансовыми организациями Фондом размещены средства в 16 МФО в размере 16 млрд тенге и в 4 лизинговых компаниях в размере 8 млрд тенге, в результате чего финансирование смогли получить около 49 тыс. субъектов микробизнеса.

Раз мы заговорили о микрокредитовании, то хочу также отметить, что в сентябре 2020 года на поддержку микробизнеса для широкой доступности этого инструмента было внедрено портфельное гарантирование и субсидирование в рамках 1-го направления ГП "ДКБ-2025", данное направление позволяет предпринимателям получить кредит до 20 млн тенге с 85% гарантией, под 6% годовых, на сегодня поддержано более 12 тысяч предпринимателей.

- Можете ли вы продемонстрировать эффект от ваших мер на макроэкономические показатели?

- Система поддержки МСБ в Казахстане включает в себя широкий спектр организаций и инструментов. Фонд "Даму" является частью этой системы, и его основная функция, это финансовая поддержка МСБ. Правительством была поставлена задача довести долю вклада МСБ в ВВП страны к 2025 году до 35%. Совместными усилиями государственные органы и институты развития добились того, что по итогам 2020 года почти треть вклада – 31,6%, в ВВП страны внесло МСБ. В развитых странах как Германия, США, Япония эта доля превышает 50% и Правительство Казахстана стремится приблизиться к таким показателям.

У Фонда "Даму" есть основная роль - это финансовая поддержка микро-, малого и среднего бизнеса. Однако, с помощью нашего института также выполняется и социальная задача – мы стремимся увеличивать количество рабочих мест за счет создания новых малых и средних предприятий.

Численность занятых в МСБ выросла на 6%, с 3, 2 млн единиц в 2016 году до 3,4 млн единиц в 2020 году. Благодаря этому, вклад МСБ в занятость достигла уровня 38,6%.

За счет инвестиций в основной капитал (в том числе в виде займов МСБ) и наращивания производственных мощностей, МСБ увеличивает объемы выпуска продукции. Выпуск продукции МСБ показывает положительную динамику в 67%, увеличившись с 19,6 трлн тенге в 2015 году до 32,7 трлн тенге в 2020 году, доля МСБ в ВВП составила 31,6%.

В целом за последние 5 лет участниками программ Фонда "Даму" было выпущено продукции на сумму более 28 трлн тенге, уплачено налогов в бюджет 2,5 трлн тенге, сохранено более 311 тыс. рабочих мест, в том числе создано более 109 тыс. рабочих мест.

После резкого роста количества проектов Фонд "Даму" стал выполнять следующую задачу: господдержка в первую очередь была направлена на те проекты, которые имеют высокую экономическую эффективность, а значит приводил к росту налоговых поступлений, рабочих мест, выпуска товаров, импортозамещению.

- Вы упомянули о том, что вы стремитесь не только эффективно распределять средства Нацфонда из бюджета страны, но и привлекать их с внешних рынков капитала. На что были использованы эти деньги?

- Одним из самых значимых для меня самой направлений, пожалуй, является поддержка женского бизнеса. С помощью средств ЕБРР и АБР Фонд "Даму" помог нашим бизнес леди смелее пользоваться господдержкой. В результате сейчас, если считать все программы, то 50% профинансированных проектов были инициированы именно женщинами. Однако, стоит сказать, что кредитный портфель "женского бизнеса" занимает лишь 18% от общего. Предпринимательницы, таким образом, более осторожны и стараются брать небольшие суммы кредитов и отдают, их, в подавляющем большинстве случаев, без просрочек.

Также много внимания уделяется развитию "зеленых" финансов. Мы реализуем совместно с ПРООН два интересных проекта и пробуем искать современные инструменты для их поддержки. А в апреле текущего года за дебютный выпуск "зеленых" облигаций, даже получили международную премию Climate Bonds.

Еще один проект, о котором тоже не могу не сказать – это внедрение исламского финансирования, через двух наших партнеров: банка Аль-Хиляль и Иджара компани. У нас есть ниша предпринимателей, которая заинтересована в таком продукте и задача Фонда их также поддерживать.

Хочу добавить, что кроме привлечения денег с внешних рынков, Фонд "Даму" особое внимание уделяет изучению международного опыта в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса с целью применения лучших международных практик. В этом отношении Фонд сотрудничает с институтами развития разных стран по поддержке предпринимательства: с корейской KOSME, польской PARP, турецкой KOSGEB, российской АО "Корпорацией "МСП" и другими ведущими зарубежными организациями, оказывающими поддержку бизнеса.

- На днях министр национальной экономики Асет Иргалиев во время отчетной встречи с населением заявил, что государственная поддержка и реализация новых подходов в развитии строительной, обрабатывающей и сельскохозяйственной отраслей обеспечили качественные изменения в структуре роста экономики. Какова роль "Даму" в этом процессе?

- В выступлении министра, которое вы упомянули, отмечается, что впервые в Казахстане доля обрабатывающей промышленности (13%) сравнялась с долей горнодобывающей промышленности (12,4%) в ВВП страны. Для нас это очень важный показатель, к которому мы идем год от года. В портфеле Фонда "Даму" поддержка предпринимательства в обрабатывающей промышленности всегда занимала значительную долю - 40%.

С 2014 года Правительством совместно с Фондом реализуется программа поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК (1, 2 и 3 транши) на которую были выделены средства в размере 200 млрд тенге, в рамках которого поддержано 2 877 проектов на общую сумму кредитов 744 млрд тенге за счет возвратных средств.

Предпринимателями, поддержанными в рамках этой программы за 2014-2020 гг.:

- выпущено продукции на сумму 6,2 трлн тенге,

- уплачено налогов в бюджет на сумму 477 млрд тенге,

- создано 19,1 тыс. рабочих мест

- и сохранено 173 тыс. рабочих места.

Кроме того, сектор обрабатывающей промышленности поддерживается другими программами как "Дорожная карта бизнеса - 2025", Экономика простых вещей (механизм кредитования приоритетных проектов) и других программ Фонда, где сектор обрабатывающей промышленности является лидером по сумме кредитов поддержанных проектов.

Если говорить о предпринимателях поддержанные Фондом в рамках Государственной программы "Дорожная карта бизнеса - 2025", то за последние 5 лет участниками программ было:

- выпущено продукции на сумму почти 23,2 трлн тенге,

- уплачено налогов в бюджет 1,7 трлн тенге,

- сохранено более 201 тыс. рабочих мест, в том числе создано более 36,5 тыс. рабочих мест.

Хочу подчеркнуть, что все результаты госпрограмм стали возможны благодаря планомерной политике Правительства и реализации Стратегии РК до 2050 года. Мы, как финансовый агент Правительства стремимся постоянно улучшать эффективность оказания государственной поддержки МСБ для того, чтобы достичь диверсификации экономики, способствовать росту импортозамещения, реализовать индустриальную политику.

- Спасибо, Гаухар Асылбековна.

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