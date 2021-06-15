Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана 

Лица с "красным" и "желтым" статусами Ashyq на вокзалы не будут допускаться.

На вокзалах Казахстана внедрят проект Ashyq, сообщает zakon.kz.

С 17 июня на столичном вокзале Нурлы жол внедрят проект Ashyq. На вокзалах Алматы-1, Алматы-2, Караганды и Усть-Каменогорска проект заработает с 21 июня.

С 1 июля проект Ashyq планируется ввести на вокзалах Актобе, Атырау, Бейнеу, Кокшетау, Костаная, Кызылорды, Мангистау, Уральска, Павлодара, Семея, Тараза, Туркестана, Шымкента и Шу.

Система входа Ashyq со сканированием QR-кода будет действовать на всех входах вокзального комплекса Нурлы жол. Для соблюдения дистанции пассажиропоток будет распределяться по входам. При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq. При отсутствии приложения или смартфона у пассажира, на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзального комплекса, - сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как проверить свой статус иностранцам

Статус иностранцев проверяется на месте по номеру паспорта. Дети до 18 лет проверку не проходят.

Кого не допустят на ж/д вокзал

Лиц с "красным" и "желтым" статусами на вокзалы не пустят.

В случае отсутствия допуска пассажиров через приложение Ashyq в помещение вокзала, пассажиры не смогут подойти к кассе и вернуть билеты.

С постановлением главного санитарного врача Казахстана можно ознакомиться здесь.

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