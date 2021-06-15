Казахстан и Россия подписали меморандум о продвижении социнициатив

Председателем наблюдательного совета организации является президент Российской Федерации Владимир Путин.

Казахстан и Россия укрепляют отношения в сфере гражданских инициатив, подписав меморандум о продвижении социально значимых инициатив, передает zakon.kz.

15 июня, председатель Правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас подписала меморандум о взаимном сотрудничестве с директором направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрием Песковым. Подписание меморандума состоялось на площадке Форума открытия первого международного пространства "QAYNAR BULAQ Точка кипения Алматы", - говорится в сообщении пресс-службы Центра поддержки гражданских инициатив.

Как уточняется, целью меморандума между Центром и Агентством является укрепление отношений и развитие дружественных связей между организациями стран, деятельность которых направлена на продвижение социально значимых инициатив.

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов - российская автономная некоммерческая организация, созданная 11 августа 2011 года Правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах, в частности, для продвижения приоритетных проектов, развитию профессиональных кадров и др. Председателем наблюдательного совета организации является президент Российской Федерации Владимир Путин.

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