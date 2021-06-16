Под защитой золота. Сколько его в резервах Казахстана

Инвесторы все чаще признают золото одной из основных инвестиций.

Валовые международные резервы Казахстана увеличились на 12% и составили 34,2 млрд долларов, сообщает zakon.kz.

В исследовании Finprom.kz отмечается, за месяц сумма выросла на 2%.

Такое увеличение обусловлено ростом портфеля золота. Сейчас доля золота в резервах страны достигла 66,5%, в то время как пять лет назад она составляла всего 32,3%, - говорится в сообщении.

Высокая доля золота в ЗВР — распространенное явление среди развитых стран мира. К примеру, по состоянию на конец марта текущего года в ТОП-10 стран мира по наибольшей доле золота в резервах вошли 7 развитых стран.

НБ РК в первом квартале 2021 года приобрел 8 тонн золота.

Аналитики уточняют, что в условиях кризиса, вызванного пандемией, ЗВР РК не пострадал, а, напротив, увеличился. Такая ситуация связана с диверсификацией портфеля и преобладанием доли золота в золотовалютных резервах страны.

Инвесторы все чаще признают золото одной из основных инвестиций. Мировой инвестиционный спрос с 2001 года рос в среднем на 15% в год, а цена на золото увеличилась в 18 раз за тот же период.

На начало апреля 2021 года резервы Казахстана располагали 395,8 тонны золота.

При этом за последние десять лет чистые покупки золота НБ РК составили 320,5 тонны, - говорится в публикации.

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