В ВКО продлили карантин

Карантин продлили до 2 июля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление о продлении ограничительных мер в регионе, сообщает zakon.kz.

Продлить ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 19 июня по 2 июля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. текст постановления

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Настоящий пункт постановления вступает в силу с 19 июня текущего года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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