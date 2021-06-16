Казастанские врачи бьют тревогу: нужна национальная программа по сахарному диабету

Сахарный диабет - печальная реальность для более чем 380 тысяч казахстанцев.

Казахстанские врачи предлагают принять национальную программу по сахарному диабету, чтобы пациенты с таким диагнозом были уверены в завтрашнем дне и имели качественный уровень жизни, сообщает zalon.kz.

В Казахстане, как и во всем мире, заметно растет заболеваемость сахарным диабетом 2 типа (СД2). Лечение этой коварной болезни не из дешевых. Как показали результаты научного проекта ”Бремя диабета в Республике Казахстан”, почти десятая часть взрослого населения страдает от этой болезни, но диагностируется только половина случаев СД2. То есть диагностика не поспевает за ростом заболеваемости, а ведь только ранняя диагностика и своевременное эффективное лечение могут снизить риски осложнений, инвалидность, преждевременную смертность пациентов.

- Сахарный диабет - печальная реальность для более чем 380 тысяч наших сограждан, - говорит главный внештатный эндокринолог Минздрава РК, главный врач Медицинской клиники, президент Казахстанского общества по изучению диабета Жанай Аканов. - За каждым случаем стоит своя история, свои проблемы, свои тревожные вопросы. Это социально значимое заболевание, поэтому мы решили досконально изучить его бремя и понять, каким образом можно рационализировать оказание специализированной медицинской помощи и некоторых социальных аспектов и помочь нашим пациентам улучшить качество жизни. Это был колоссальный труд, требующий специальных знаний в нескольких десятках медицинских дисциплин - от эмпирических до клинических, от теоретических до фундаментальных. Были задействованы крупные специалисты из самых различных сфер медицины, экспертные и исследовательские группы, международные партнеры.

Для своевременной диагностики и контроля заболевания врачи предлагают создать в Казахстане национальную программу для пациентов с сахарным диабетом.

По мнению профессора, директора Института здоровья Кайрата Давлетова, низкие показатели продолжительности жизни в Казахстане в сравнении с развитыми странами определяются чрезмерной смертностью от неинфекционных заболеваний (НИЗ).

- Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти, но именно осложненные сахарным диабетом, они имеют тенденцию к неблагоприятным исходам, - отметил он. - Учитывая мультифакторные причины неинфекционных заболеваний, борьба с ними должна быть комплексной и включать факторы, лежащие за пределами системы здравоохранения.

Согласно базе диспансерного учета пациентов с диагнозом сахарный диабет за 2019 год, в Казахстане наблюдается значительный рост абсолютного числа зарегистрированных пациентов со 143 266 до 373 183.

Сколько стоит лечение пациентов с диагнозом сахарный диабет, рассказал доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Назарбаев Университета Александр Гуляев.

- В первую очередь проведена оценка затрат на амбулаторное лекарственное обеспечение диспансерных пациентов с диагнозом "сахарный диабет". Они составили более 20,5 млрд тенге в год. Из них свыше 12 млрд расходуется на 30 611 пациентов с СД I типа и около 8 млрд - на 352 022 (в 10 раз большую популяцию пациентов) с СД II типа. То есть на препараты для одного пациента с СД I типа тратится в 17 раз больше, чем на пациента с СД II типа. Логично связать это положение с чрезвычайно высокой стоимостью препаратов инсулина и инсулиновых помп.

Во-вторых, стоимость остальных статей расхода на пациента с СД II типа гораздо выше, чем объем затрат на пациента с СД I типа. Больше расходуется на диспансерное наблюдение, но, главное, больше затрат на лечение патологий, сопутствующих СД II типа, и терапию осложнений диабета, включая госпитализацию. Например, затраты на терапию сопутствующих патологий при СД I типа - 6 млрд тенге, а при СД II типа - более 137 млрд.

Профессор акцентировал внимание и на том, что очень весомой оказалась часть затрат, которая приходится на непрямые расходы, связанные с инвалидностью по сахарному диабету и временной нетрудоспособностью. Их объем, рассчитанный в научном исследовании, составляет около 103 млрд тенге.

А если посчитать недополученное ВВП вследствие временной нетрудоспособности пациентов в течение года, то получится цифра в 121 млрд тенге. Сумма непрямых затрат и потерь ВВП, связанных с нетрудоспособностью пациентов, может быть определена почти в 129 млрд тенге.

- Очевидно, что непрямые затраты превосходят прямые медицинские затраты, - заметил Александр Гуляев. - В целом, бремя сахарного диабета в Казахстане с прямыми и непрямыми затратами составляет ежегодно не менее 436,4 млрд тенге, или около 1 млрд долларов США.

Говоря о необходимости принятия национальной программы для пациентов с сахарным диабетом, врач отметил, что "в рамках национальной программы необходимо внедрить инновационные технологии и препараты, которые не только регулируют уровень сахара в крови, но и снижают риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и повреждения почек. Естественно, при этом нужны дополнительные доказательства приемлемой стоимости и эффективности инновационных технологий и препаратов".

Директор Центра диабета медицинской клиники, автор проекта "Бремя диабета в РК" Айнагуль Беисова считает, что "законом предусмотрена всесторонняя помощь для пациентов с ограниченными возможностями, и может сложиться мнение, что общая ситуация положительная и не требует изменений. Однако на деле пациенты недовольны, и в результате уровень социальной адаптации и физической реабилитации недостаточен.

Под сомнение пациенты ставят объективность принятых решений при прохождении медико-социальной экспертизы, есть предположения, что местные исполнительные органы трактуют закон по-своему и создают искусственные барьеры. Не хочется делать субъективных заявлений, но это тревожный сигнал и призыв к действию с целью более тщательного и всестороннего изучения и упрощения процедуры получения инвалидности.

На сегодняшний день нами получены противоречивые выводы: при наличии достаточного количества законов, регламентирующих диабет, возникает необходимость анализировать их, и не исключено, что возникнет потребность в принятии новых и пересмотре НПА.

Вся законодательная база подразумевает преимущественно факт свершившейся инвалидности, и это, безусловно, конструктивно. Однако для того, чтобы обеспечить всестороннее участие государства, хотелось бы дополнить меры: по предотвращению инвалидности, социальной адаптации, психологической реабилитации, организации клубов поддержки и специализированных общественных движений, которые помогут искоренить дискриминацию среди данных пациентов. Люди с диабетом в силах как сохранить собственное здоровье, так и вести активную борьбу с диабетом в целом. Инструменты в решении вопроса - это законодательная и политическая поддержка. Процесс социальной реабилитации необходимо начинать с раннего дошкольного возраста и продолжать сопровождение на этапах отрочества, юности и взрослой жизни.

Находится на поверхности тот факт, что победа над диабетом остается дискутабельным вопросом, пока компании мирового масштаба будут влиять на пищевые пристрастия и задавать императивный тон в пищевых предпочтениях, особенно в детском и подростковом возрасте. Данная возрастная группа в больших количествах потребляет газированные напитки с чрезмерным содержанием сахара. Выходом из сложившейся ситуации может быть “налог на сахар". Безусловно, анализ был бы не полон без рассмотрения производителей чипсов, ресторанов “быстрой еды” и др., но, как известно, дорогу осилит идущий, и начинать нужно с малого и очевидного, постепенно расширяя зону применения. Финансовые поступления от предлагаемых налогов разумно применить в интересах пациентов с ограниченными возможностями, что также поможет государству в решении экономических вопросов бремени диабета".

- Пандемия коронавируса обострила эту проблему, значительно увеличив расходы на мировое здравоохранение, - констатирует Жанай Аканов. - В нашей клинике мы редко видим пациентов с начальной неосложненной формой диабета, в основном это пациенты в критическом состоянии, с тяжелыми осложнениями.

По мнению Аканова, бесспорной остается необходимость разработки и внедрения национальной программы по сахарному диабету, которая помогла бы лучшие и эффективные методы борьбы с сахарным диабетом объединить в единое целое.

В национальную программу врачи предлагают включить следующие направления:

- Cоздание современной системы оказания специализированной диабетологической помощи в Казахстане на всех ее этапах;

- Внедрение современных методик скрининга, диагностики и лечения с целью повышения качества оказываемой помощи;

- Своевременное и специализированное лечение СД во время беременности, для снижения материнской и детской смертности;

- Использование модифицированного Национального Регистра Диабета и скрининга с целью возможности точной оценки распространенности СД в РК;

- Усиление научного сопровождения программ диабетологической службы с целью проведения конкурентоспособных научных исследований, конечным потребителем которых является пациент с диабетом;

- Оказание СМП по единой методологии и по одним КП во всех регионах РК;

- Создание Школ Диабета, кабинетов диабетической стопы, диабетической ретинопатии с целью обучения пациентов методам самоконтроля своего состояния, что в конечном счете приведет к развитию солидарной ответственности пациент/государство.

- Мы ни на минуту не забываем, что наша конечная цель - служение пациентам с сахарным диабетом, чтобы они были уверены в завтрашнем дне и имели качественный уровень жизни!

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