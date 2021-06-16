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"Паучий апокалипсис" накрыл Австралию

Фото: кадр из видео 16 июня 2021, 18:46

Соответствующее видео опубликовали в мессенджере.

Австралию накрыл "паучий апокалипсис", сообщает zakon.kz.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале lentadnya.

В Австралии - паучий апокалипсис. После проливных дождей в штате Виктория пауки вылезли из земли и принялись плести где попало. В одном районе паутина покрыла дорогу аж на целый километр, - говорится в сообщении.

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