"Паучий апокалипсис" накрыл Австралию

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Соответствующее видео опубликовали в мессенджере.
Австралию накрыл "паучий апокалипсис", сообщает zakon.kz.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале lentadnya.
В Австралии - паучий апокалипсис. После проливных дождей в штате Виктория пауки вылезли из земли и принялись плести где попало. В одном районе паутина покрыла дорогу аж на целый километр, - говорится в сообщении.
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