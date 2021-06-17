В Казахстане ужесточают карантин - новый фейк распространяют в сети

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Пользователи Казнета распространяют отрывок из выпуска новостей 2020 года об ужесточении карантина, сообщает zakon.kz.
Ведущие телеканала "Хабар" сообщают, что 20 и 21 июня в стране ужесточат карантинные меры: запретят работу крупных торговых домов и движение городского транспорта.
На самом деле этот сюжет вышел 18 июня 2020 года.
Ситуация в РК стабильная и на сегодняшний день вопросы по ужесточению карантинных мер не поднимались, – сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.
На сегодняшний день только Нур-Султан находится в "красной" зоне.
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