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Двух полицейских оштрафовали на 14 млн тенге за взятку

Фото: zakon.kz 18 июня 2021, 13:13

Каждый заплатит по семь миллионов.

В Алматинской области оштрафованы двое полицейских, сообщает zakon.kz.

14 июня Талгарский районный суд вынес приговор в отношении двух инспекторов патрульной полиции.

Они осуждены к штрафу в размере 7 млн тенге каждый (35-кратный размер от суммы взятки), - сообщили в пресс-службе Антикора.

Досумов и Нурмуханбетов требовали взятку от водителя в 200 тысяч тенге.

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