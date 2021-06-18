Двух полицейских оштрафовали на 14 млн тенге за взятку

Приложение zakon.kz
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Каждый заплатит по семь миллионов.
В Алматинской области оштрафованы двое полицейских, сообщает zakon.kz.
14 июня Талгарский районный суд вынес приговор в отношении двух инспекторов патрульной полиции.
Они осуждены к штрафу в размере 7 млн тенге каждый (35-кратный размер от суммы взятки), - сообщили в пресс-службе Антикора.
Досумов и Нурмуханбетов требовали взятку от водителя в 200 тысяч тенге.
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