Казахстанские родители жалуются на дефицит детских смесей

Детям на искусственном вскармливании до года смеси должны бесплатно выдавать поликлиники.

Матери младенцев в Казахстане жалуются на нехватку детского питания, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Детям на искусственном вскармливании до года смеси должны бесплатно выдавать поликлиники. Но, то что выделяют врачи, малышам даже на месяц катастрофически не хватает, говорят женщины.

Мама двойняшек Зубидям Палтиева уверяет, на обоих малышей ей дают всего 12 упаковок. Этого количества хватает только на десять дней. Чтобы докупить нужный объем из семейного бюджета, приходится тратить до сотни тысяч тенге. А недавно медики стали выдавать Зубидям детского питания в разы меньше.

Ребенок с шести месяцев переходит на смешанное вскармливание. И с 12 упаковок нам сократили смесь до 8 упаковок. Смеси еще больше стало не хватать. Ребенок переходит на смешанное вскармливание, плюс к этому организм растет и требование смеси увеличивается. мама двойняшек Зубидям Палитева

Женщины с этой проблемой обратились к депутатам Мажилиса. И, по словам парламентариев, проблема действительно серьезная. По данным ЮНИСЕФ на грудном вскармливании в мире находятся лишь четверо из десяти детей. Остальные малыши нуждаются в смесях. И в Казахстане дефицит детского питания происходит из года в год. Проблема при этом не решается, говорят мажилисмены. Чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки, депутаты написали обращение в правительство.

Государство вроде бы все делает. А на выходе результат не совсем благополучный. Одна из причин – это монетизация предоставления детского молочного питания. Во-первых, кормящим мамам необходимо каждый месяц таскать эти банки. У них есть выбор, какое питание купить. Для поликлиник это будет тоже разгрузкой непрофильных функций – проведения закупов. депутат Мажлиса Парламента РК, член фракции "Nur Otan" Юрий Жулин

В свою очередь журналисты Астана Таймс направили запрос в Министерство здравоохранения. Они попросили чиновников разъяснить, почему в нашей стране такой дефицит детских смесей. Ответ в ведомстве обещали дать в ближайшее время.

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