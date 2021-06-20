Казахстан в ММА будет представлять россиянин Мовсар Евлоев

Для любого вайнаха Казахстан является второй родиной, - Мовсар Евлоев.

Российский боец стал членом команды Arlan MMA Pro Team, сообщает zakon.kz.

Спортсмен написал об этом на своей странице в Instagram.

Будучи ингушом, я в первую очередь представляю в UFC свой малый народ. Безусловно, я также представляю Российскую Федерацию, так как являюсь гражданином России. Мовсар Евлоев

Мовсар пишет, что для любого вайнаха Казахстан является второй родиной, и он рад предоставившейся возможности внести личный вклад в укрепление дружеских, братских отношений вайнахского и казахского народов, сложившихся благодаря нашим предкам.

Спортсмен упомянул, что команда Арлан Про помогает многим спортсменам и предложила ему хорошие условия.

Однако по милости Всевышнего у меня всего достаточно, и выступление в этой команде для меня в первую очередь дело братства, поэтому я решил представлять клуб Арлан Про на безвозмездной основе. Мовсар Евлоев

Пәлен жерде алтын бар, өз жеріндей қайда бар". Казахская пословица гласит: "Где-то золота много, и все же родина без золота дороже.

Боец поблагодарил Кенеса Ракишева, Сандро Галинского, Дорхана и всех причастных за работу, которую они делают.

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