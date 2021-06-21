США пригрозили Китаю изоляцией

В случае если Пекин не предоставит международным экспертам права приехать в страну и провести свою работу по исследованию возникновения Covid-19.

Китай будет находиться в изоляции, если не позволит приехать международным специалистам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире Fox New.

Дипломатическая подготовительная работа - сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай - это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить Китай перед жестким выбором, - отметил он.

ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной".

США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

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