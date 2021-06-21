Беженцы получают олимпийскую поддержку в Казахстане

Об этом сообщил президент НОК РК Тимур Кулибаев.

Национальный олимпийский комитет Казахстана готов поддерживать беженцев в их стремлении заниматься спортом, дать им возможность участвовать в образовательных программах и спортивных мероприятиях на территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

Соответствующее соглашение было подписано между Национальным олимпийским комитетом Казахстана и региональным представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Азии.

Дальнейшее сотрудничество стороны договорились развивать в рамках конкретных проектов, их разработка начнется в ближайшее время.

Мы поддерживаем международное олимпийское движение и разделяем гуманитарные цели ООН в отношении беженцев. Национальный олимпийский комитет Казахстана будет делать все необходимое, чтобы дети и молодежь, которые оказались вдали от родины, тем не менее, продолжили заниматься спортом и осуществили свои олимпийские мечты. Для Казахстана как страны, приверженной олимпийским принципам равенства и недискриминации, очень важно оказывать поддержку, в особенности - в период глобального миграционного кризиса и пандемии. Своими намерениями в этой области мы проявляем солидарность с Международным олимпийским комитетом. президент НОК РК Тимур Кулибаев

В сентябре 2017 года Международный олимпийский комитет учредил Олимпийский фонд беженцев, чтобы защитить, развивать и расширять права и возможности детей и молодежи через спорт. Кроме того, в октябре 2015 года президент МОК Томас Бах объявил о создании олимпийской сборной беженцев для участия в Олимпийских играх Рио-2016, а в октябре 2018 года было объявлено о том, что на Олимпиаде в Токио также выступит сборная команда беженцев. Это стало знаковым событием в борьбе против глобального миграционного кризиса и вкладом олимпийского движения в деятельность управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В настоящее время на место в составе олимпийской сборной беженцев в Токио-2020 претендуют 55 спортсменов по 12 видам спорта. Все они получают финансовую поддержку от МОК в рамках программы олимпийской солидарности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!