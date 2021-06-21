Следователи и прокуроры знают, что им за бездействие ничего не будет - адвокат

Так как закон на их стороне.

В нормативное постановление Верховного суда внесли изменения, благодаря которым ходатайства участников уголовного процесса могут просто игнорироваться и наказание никто не понесет, передает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Олег Чернов.

"В Нормативное постановление Верховного суда № 3 от 27.06.2012 года "О рассмотрении судами жалоб на действия (бездействие) органов уголовного преследования..." внесли такие изменения, благодаря которым ходатайства участников уголовного процесса могут просто игнорироваться, ведь наказание никто не понесет. Сделали только хуже... - пишет Олег Чернов. - Если раньше следственные суды реагировали на бездействие следователя, где признавали их незаконными, то сейчас все иначе.

Например, направлено ходатайство следователю. В течение трех суток он должен его разрешить (отказать либо удовлетворить).

Прошло 10 дней, и ничего не происходит. Направляется жалоба в суд.

Следователь узнает об этом и сразу же выносит постановление задним числом.

Все. Теперь благодаря внесенным в пункт 12 изменениям указанного нормативного постановления суд вынужден оставить жалобу без рассмотрения.

Следователи и прокуроры знают, что за бездействие им ничего не будет, так как закон на их стороне.

Теперь нагрузка на следственные суды будет образовываться по формальным причинам.

А жалобы участников уголовного процесса на бездействие будут оставаться без рассмотрения.

Ведь если раньше для органа преследования имелись риски и ответственность за бездействие, то сейчас ходатайство они могут рассмотреть в любой срок, хоть месяц, хоть год. И ничего не будет.

Такие изменения в НП противоречат принципам УПК.

Статьей 10 УПК определено, что нарушение закона органами уголовного преследования при производстве по уголовным делам недопустимо и влечет за собой установленную законом ответственность.

Сегодня очередная жалоба оставлена без удовлетворения. Причина та же - в пункт 12 внесли изменения.

Но я не огорчаюсь сильно, и жалобы свои не отзываю, я собираю все эти постановления для того, чтобы потом наглядно показать, что как было и как стало".

Олега Чернова поддержал известный адвокат Джохар Утебеков, оставив комментарии под постом: "Ты первый раз обжалуешь такое постановление? Расскажи потом тут в комментариях, как пройдет апелляция".

Олег Чернов: "Именно после изменений буду первый раз обжаловать. Не так давно тоже отказали, но 107 подавать не стал. Теперь для обобщения пойду до города".

Джохар Утебеков: "Правильно. Молодец".

Его мнение разделяет юрист Палаты профессиональных юридических консультантов Ерлан Газымжанов: "Согласен с Джохаром, изменения в п. 12 не влияют на постановление СС. Алматинский СС обязан был удовлетворить жалобу, так как нарушение 3-дневного срока доведения до заявителя решения по ходатайству не устранено и устранено быть не может".

Что думают по этому поводу представители юридической общественности?

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