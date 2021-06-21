Уличный конфликт подростков закончился поножовщиной в Алматинской области

Орудие преступления изъято и приобщено к делу.

17-летняя госпитализирована с ножевым ранением в живот после драки со сверстницей в Алматинской области, передает zakon.kz.

13 июня в дежурную часть Каратальского РОП из Центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации 17-летней жительницы села Бастобе с проникающим колото-резаным ранением. Следственно-оперативной группой установлено, что потерпевшая имела личные неприязненные отношения с подозреваемой со школьной скамьи. Накануне у них произошел уличный конфликт, после которого, желая выяснить отношения, потерпевшая ночью по телефону вызвала знакомую на улицу, где стала наносить ей удары, - пишет Polisia.kz.

Как уточняется, потерпевшая вырвалась и забежала к себе во двор, где, подобрав с земли складной нож, ударила преследовавшую ее сверстницу в живот. Орудие преступления изъято и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.

Несовершеннолетняя подозреваемая в соответствии со ст. 144 ч. 1 УПК РК отдана под присмотр родителям.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Проводится досудебное расследование.

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