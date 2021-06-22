Владельца кишащей тараканами квартиры в Актау заставили провести дезинфекцию

Один из жильцов снял видео.

Соседство с насекомыми напугало жителей актауской многоэтажки и для наглядности сняли их на видео, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Сотни насекомых облепили окно. Видео снял один из жильцов. Люди боялись, что вредители скоро перейдут в атаку на соседние квартиры. По словам автора ролика, владельцы этой квартиры давно переехали, и жилплощадь пустовала. Заметив "усатых жильцов", соседи обратились в местный КСК, - говорится в сообщении.

Все, что смогли сделать коммунальные службы, - потравить прусаков в подвале, так как на частную территорию заходить не имеют права. Но после публикации в соцсетях к делу подключились полицейские и местные власти.

О данной новости сотрудники департамента полиции узнали из социальных сетей. Сразу по указанному адресу был направлен участковый инспектор. Он же позже нашел и владельца квартиры, которому было поручено устранить проблему путем дезинфекции, - сообщила пресс-секретарь ДП Мангыстауской области Айгерим Ибатуллаева.

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