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Фейк о благотворительной акции для лиц с инвалидностью распространяют в Сети

Фото: vesti.ru 22 июня 2021, 17:00

Как сообщили в Минтруда, проведение каких-либо акций для лиц с инвалидностью, не планируется.

Информация о том, что 23 июля возле Министерства труда и социальной защиты населения РК пройдет благотворительная акция для лиц с инвалидностью, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности, передает zakon.kz.

Как сообщили в Минтруда, проведение каких-либо акций для лиц с инвалидностью и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, не планируется.

Казахстанцев попросили не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону.

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