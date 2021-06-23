Названо условие выхода Украины из СНГ

Украинские власти отказались платить взносы еще в 2013 году.

Украина может покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ), только если власти страны сами этого захотят. Об этом заявил глава Исполнительного комитета организации Сергей Лебедев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Украина сейчас свернула свое практическое участие во многих проектах Содружества - не участвует в наших форумах и вышла из целого ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, - заявил Лебедев.

По словам главы исполкома, страна все еще остается в Содружестве и продолжает участвовать в некоторых мероприятиях. При этом украинские власти отказались платить взносы еще в 2013 году.

Неуплата взносов может стать основанием для исключения государства из состава СНГ, но мы не хотим этого. Мы обсуждали этот вопрос в рамках СНГ - его участники считают, что это было бы неправильно, - отметил Лебедев.

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