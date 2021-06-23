Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов по Алматы.
24 и 25 июня истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает zakon.kz.
Департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что до 25 июня 2021 года необходимо произвести уплату в бюджет:
- ИПН с доходов, выплаченных в мае 2021 года, иностранного персонала, предоставленного нерезидентом, деятельность которого не образует ПУ в РК (доходы по п. 7 ст. 655 НК) и иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 НК);
- платы за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства, при превышении суммы платы 350-кратного размера МРП по квотам изъятия объектов промыслового рыболовства.
Далее, не позднее 25 июня 2021 года истекает срок уплаты следующих налогов и платежей:
- КПН (авансовые платежи за июнь 2021 года) и КПН, удержанный у источника выплаты, с доходов резидента, и доходов нерезидента за май 2021 года;
- ИПН, удержанного у источника выплаты, с доходов физических лиц резидентов и нерезидентов, выплаченных в мае 2021 года;
- социального налога за май 2021 года;
- текущего платежа по плате за использование радиочастотного спектра;
- текущего платежа по плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
- платы за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности;
- ОПВ, удержанных из доходов физических лиц за май 2021 года;
- ОППВ, исчисленных по доходам, выплаченным работникам в мае 2021 года;
- социальных отчислений за май 2021 года;
- отчислений и взносов на ОСМС по доходам, выплаченным в мае 2021 года.
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