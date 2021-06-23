Об этом сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам выборов сельских акимов с участием глав областей и городов республиканского значения, а также руководства Администрации Президента и Правительства, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Открывая мероприятие, Президент отметил важность предстоящей электоральной кампании.

Можно сказать, что это событие является знаменательной вехой в истории нашей страны и стратегически важной для нас задачей. Впервые наши граждане получат возможность напрямую избирать глав местной исполнительной власти. Мы шли к этому постепенно и планомерно, - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что инициативу о проведении прямых выборов сельских акимов он озвучил в прошлогоднем Послании народу страны. Всего за год эту инициативу удалось воплотить в жизнь.

Более 40% населения Казахстана проживает в селах. Как считает Президент, выборы акимов проводятся, прежде всего, в интересах жителей этих населенных пунктов.

Уверен, что предстоящие выборы придадут новый импульс политическим реформам и откроют возможности для вовлечения граждан в процессы управления страной и принятия решений, - убежден глава государства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на усилении партийной конкуренции. Он отметил, что выдвижение кандидатов от партий укрепит институциональную целостность государства и будет способствовать более открытому политическому процессу.

При этом Президент указал на высокую ответственность исполнительных органов в регионах.

Акимы - прямые представители власти в каждом населенном пункте. Общественность оценивает эффективность всей государственной системы управления, исходя из деятельности акимов. Поэтому очень важно правильно организовать предстоящие выборы, которые должны отвечать требованиям эффективного государства и справедливого общества, - заявил глава государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в первую очередь будут проведены выборы 729 сельских акимов, а до конца года предстоит избрать еще 46 руководителей местных органов власти.

Обращаясь к руководителям регионов, Президент поставил перед ними ряд важных задач.

В частности, глава государства констатировал непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку. По его словам, несмотря на то, что Казахстан находится в "зелено" зоне, расслабляться еще рано, в том числе на фоне возможного появления в нашей стране "индийского" штамма коронавируса.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев указал на систематические нарушения санитарно-эпидемиологических ограничений и недостаточные темпы вакцинации населения.

Акимы, похоже, самоустранились от проведения кампании по вакцинации граждан. Надо четко понимать, что от ее успеха зависит переход к полноценной работе социальных объектов, бизнеса и в целом экономики страны. Сейчас прививочная кампания должна войти в число самых важных задач в работе акимов. Вам следует максимально мобилизоваться и лично возглавить кампанию по вакцинации граждан, - заявил он.

Глава государства также призвал усилить профилактическую работу по противодействию коррупции. Как сообщил Президент, в прошлом году к уголовной ответственности было привлечено 7 акимов различных уровней и их заместителей, а также 14 руководителей областных управлений и их заместителей. Кроме того, с января 2020 по март 2021 года приняты меры в отношении 20 политических служащих, подчиненные которых уличены в коррупции.

Президент поручил акимам провести системную работу по устранению коррупционных рисков во вверенных им регионах, отметив, что антикоррупционная служба должна разумно подходить к выполнению стоящих перед ней задач.

Как я уже говорил, если госслужащий ошибся при принятии решения, при этом не преследуя злого умысла похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет взятки, он не должен привлекаться к уголовной ответственности. В противном случае мы парализуем госаппарат. В орбиту уголовного преследования должны вовлекаться чиновники, которые намеренно пошли на совершение коррупционных преступлений, -заявил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в выступлении было уделено проблемам, связанным с участившимися в ходе прошедшего отопительного сезона несчастными случаями, пожарами, технологическими авариями. Глава государства указал на необходимость принять исчерпывающие меры по обеспечению готовности к оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Президент остановился на участившихся случаях порчи общественного имущества, хулиганства и вандализма.

На днях в столице пьяный мужчина разбил монитор в лифте и получил за это штраф всего 14 тысяч тенге. Так не пойдет. За такие деяния нужно сажать минимум на 15 суток, или вообще приговаривать к году исправительных работ. Нужна «нулевая терпимость» к подобным случаям. Несоразмерно мягкие наказания, а фактически безнаказанность будут порождать дальнейший рост правонарушений и преступлений. Поэтому необходимо ужесточить законодательство в данном вопросе, - заявил глава государства. государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость уже сейчас приступить к подготовке к новому учебному году, который пройдет в полноценном режиме. По его словам, многие образовательные учреждения простаивали больше года. Поэтому Президент дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.

В завершение глава государства напомнил присутствовавшим на совещании акимам об их ответственности за ситуацию во вверенных им регионах, подчеркнув, что обеспечение общественно-политической стабильности и устойчивого развития является их прямой задачей.

В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акимов Алматинской области Амандыка Баталова, Туркестанской области Умирзака Шукеева, Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, Актюбинской области Ондасына Уразалина и Акмолинской области Ермека Маржикпаева о ходе подготовки к предстоящим выборам сельских акимов и исполнении поручений по развитию регионов.

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