Рахмон поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь

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Обсужден график предстоящих встреч.
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Президенты рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Касым-Жомарта Токаева в Душанбе 19-20 мая текущего года, - говорится в сообщении.
Лидеры двух стран подчеркнули важность своевременных и эффективных действий правительств с целью наращивания торговли, реализации совместных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и инфраструктуры.
Рахмон выразил благодарность за предоставление гуманитарной помощи Таджикистану.
Главы государств обсудили вопросы обеспечения региональной стабильности и безопасности в контексте ухудшения ситуации в Афганистане. Стороны подтвердили готовность координировать совместные действия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур, в том числе военно-политического характера.
Обсужден график предстоящих встреч.
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