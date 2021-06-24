Дожди и грозы ожидаются в Казахстане 25 июня 

Приложение zakon.kz
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Лишь на западе сохранится жаркая погода без осадков.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 25 июня, сообщает zakon.kz.
Циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на восточную половину республики, с которыми пройдут дожди, грозы, град, усилится ветер, на юге с пыльной бурей, на севере и северо-востоке ночью и утром местами - туман, сообщили в РГП "Казгидромет".
На западе по-прежнему сохранится жаркая погода без осадков.
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