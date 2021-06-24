Винокуров покинул "Астану" перед стартом на "Тур де Франс"

Причины внезапного ухода официально основаны на личных причинах, которые Александр Винокуров опровергает.

Александр Винокуров больше не является членом совета директоров и генеральным менеджером велокоманды Astana-Premier Tech, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Velodaily.ru, казахстанец, много лет возглавлявший велокоманду, был уволен. При этом, якобы по личным причинам, но сам Винокуров опровергает это, он собирается предпринять шаги со своим адвокатом.

Французское издание L'Équipe указывает на многомесячный конфликт, который якобы имелся между Винокуровым и руководством велокоманды. Винокурову не нравилось увольнение двух спортивных директоров Александра Шефера и Дмитрия Седуна, которые подписали контракт с Gazprom - RusVelo.

Причины внезапного ухода официально основаны на личных причинах, которые Александр Винокуров опровергает. Его адвокаты уже приняли меры к его восстановлению в должности. Итальянец Джузеппе Мартинелли был назначен главой спортивного сектора при содействии канадца Стива Бауэра, - указывает L'Équipe.

Команде предстоит участие на "Тур де Франс-2021". "Большая петля" стартует 26 июня, а завершится 18 июля.

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