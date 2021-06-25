"Дельта-штамм" оказался в два раза заразнее уханьского вируса - ВОЗ

Один больной может заразить большее количество людей, заявила представитель ВОЗ.

Штамм "Дельта" обладает в два раза более высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявила в ходе транслировавшегося в четверг вечером в Twitter сеанса вопросов и ответов главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По ее словам, индийский штамм сейчас присутствует более чем в 85 странах.

Учитывая скорость, с которой распространяется "Дельта", обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире, — сказала Сваминатан.

Эксперт ВОЗ пояснила, что такая разновидность вируса передается по крайней мере в два раза легче, чем первоначальный вирус, и поэтому «один человек может заразить не двух, а четырех, шестерых и даже восьмерых». В связи с этим она обратила внимание на тот факт, что на данный момент значительно больше, чем в начале пандемии, случаев, когда заболевают все члены семьи.

Индийский штамм коронавируса обнаружили в Индии в октябре прошлого года. По данным ВОЗ, по состоянию на середину июня он обнаружен более чем в 90 странах, к его распространению привели высокая степень заразности и отказ от части ограничений. Эксперт организации Мария ван Керкхове уточняла, что, по предварительным данным, дельта-вариант увеличивает риск тяжелого протекания болезни. Вместе с тем доказательств, что новый штамм смертельнее других, нет.

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