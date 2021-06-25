Как выглядит новая форма полицейских Казахстана

Новую форму полицейских показали в МВД.

В Министерстве внутренних дел показали новую форму казахстанских полицейских, передает zakon.kz.

Polisia.kz сообщает, что форму хотели сделать максимально удобной и комфортной. При разработке дизайна в МВД учитывали пожелания сотрудников, которые несут службу в различных климатических условиях, а также изучали мировой опыт.

Форму разработали для патрульных полицейских, сотрудников наружных служб и аппаратов управлений органов внутренних дел.

Для участковых разработали отдельную линейку формы. Для женщин-полицейских разработали платье для ношения летом.

Для всех категорий служб создали летний, демисезонный и зимний комплекты со светоотражающей надписью “POLISIA”.

Впервые казахстанские полицейские в качестве форменной обуви смогут носить кроссовки.

На правых рукавах формы вышиты эмблемы городов и областей, где служат полицейские. Цвет канта на изделиях заменен с красного на бирюзовый.

Металлические изделия - жетоны, эмблемы, звезды и кокарды - заменены на текстильные.

Особое внимание уделили световозвращающим элементам. Они увеличат уровень безопасности на дороге.

Дополнительные деньги на введение новой формы тратить не будут — одежду будут покупать по мере износа старой.

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