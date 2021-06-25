В Минкультуры РК прокомментировали увольнение Винокурова из "Астаны"

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Министерство, как уполномоченный орган в сфере спорта, своевременно не было поставлено в известность о готовящихся решениях.
Министерство культуры и спорта РК обеспокоено ситуацией, сложившейся в команде "Астана" с Александром Винокуровым, сообщает zakon.kz.
Министерство, как уполномоченный орган в сфере спорта, своевременно не было поставлено в известность о готовящихся решениях.
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В настоящее время, осуществляется процесс передачи ПСК "Астана" и всех входящих в его структуру профессиональных спортивных клубов и, в том числе, велокоманды "Астана" - в ведение министерства культуры и спорта. В ближайшее время, после завершения этих процедур, министерством, как уполномоченным органом, будет дана полная правовая оценка всем действиям, которые произошли в в велокоманде "Астана", - сообщили в ведомстве.
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