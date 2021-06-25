Сапарбаев: Своевременное выполнение поручений Президента - залог повышения качества жизни жамбылцев

Глава региона еще раз подчеркнул, что на акимов всех уровней возлагается большая ответственность за исполнение поручений Президента для улучшения качества жизни жамбылцев.

На совещании по вопросам выборов сельских акимов Президент отметил важность предстоящей электоральной кампании.

Можно сказать, что это событие является знаменательной вехой в истории нашей страны и стратегически важной для нас задачей. Впервые наши граждане получат возможность напрямую избирать глав местной исполнительной власти. Мы шли к этому постепенно и планомерно, - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что инициативу о проведении прямых выборов сельских акимов он озвучил в прошлогоднем Послании народу страны. Всего за год эту инициативу удалось воплотить в жизнь. Более 40 % населения Казахстана проживает в селах. Как считает Президент, выборы акимов проводятся, прежде всего, в интересах жителей этих населенных пунктов.

В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жамбылской области о ходе подготовки к предстоящим выборам сельских акимов и исполнении поручений по развитию регионов.

24 июня текущего года аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства.

В ходе совещания глава региона сделал основной упор на качественное выполнение задач, озвученных Президентом страны, которые на сегодняшний день волнуют каждого жамбылца, а именно - недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продукты, ГСМ, вопросы стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, подготовки к новому учебному году, создания условий для качественного проведения прививочной кампании, системной борьбы с коррупцией, подготовки к отопительному сезону, предупреждения ЧС и т.д.

Весь избирательный процесс должен проходить открыто и прозрачно. Глава государства на совещании говорил об усилении партийной конкуренции. В нашей области своих кандидатов представят шесть политических партий. В предвыборной гонке для всех кандидатов должны быть созданы одинаковые возможности. Необходимо проводить полноценную информационно-разъяснительную кампанию по предстоящим выборам, чтобы каждый сельский житель знал, когда и где будут выборы и кто выставляет свои кандидатуры. Со всей ответственностью надо подойти и к вопросам создания штабов на местах, - поручил Сапарбаев акимам районов и города Тараз, которые принимали участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи.

C целью недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты на сегодняшний день в регионе работают 29 социальных павильонов, в которых по сниженным ценам реализуется продукция Стабилизационного фонда. В этом году распахнут свои двери еще 12 таких магазинов.

Свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит инициированный главой государства проект "От поля до прилавка", на реализацию которого направлен миллиард тенге. Определены четыре торговые сети, куда без посредников поставляется сельхозпродукция местных товаропроизводителей: две молочные фермы, птицефабрика, 2500 личных подсобных хозяйств,14 индивидуальных предпринимателей, 17 крестьянских хозяйств, а также 22 кооператива. На сегодняшний день через торговые сети реализовано 6,0 тыс. тонн продовольственных товаров и 4 млн. штук яиц.

Что касается выполнения поручения по обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, на сегодняшний день в нашей области коечный фонд составляет 2580 коек (на сегодня занято 38,4%), также имеется возможность увеличения коечного фонда до 4760 коек. 1400 жамбылца, переболевшие КВИ, уже прошли реабилитацию на базе областного реабилитационного фонда. В регионе действуют 42 прививочных пункта, в которых уже провакцинированы 150 тыс. жамбылцев.

Как известно, Касым-Жомарт Кемелевич указал на необходимость уже сейчас приступить к подготовке к новому учебному году, который пройдет в полноценном режиме. Президент дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.

Нужно отметить, что в Жамбылской области с начала 2021 года ведутся планомерные работы по обеспечению качественным образованием около 240 тыс. школьников. Так, в 14 объектах образования проведен капитальный ремонт, ведется строительство 23 объектов образования, из них 11 новых школ откроют свои двери в текущем году.

Зарплата 40 тысяч жамбылских учителей повышена на 25%. Все школы и детские сады региона оснащены видеокамерами для обеспечения безопасности детей.

Еще одним из основных вопросов, на котором акцентировал свое внимание Сапарбаев, стал вопрос обеспечения жильем. Так, по итогам 5 месяцев 2021 года в регионе введено в эксплуатацию около 205 тыс. кв. метров жилья, что выше прошлогоднего показателя на 6,8%. В целом по итогам текущего года в регионе ожидается ввод 50 многоквартирных домов. Например, 576 семей из социально уязвимых слоев населения, а именно - многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды, уже отпраздновали новоселье.

Глава региона еще раз подчеркнул, что на акимов всех уровней возлагается большая ответственность за исполнение поручений Президента для улучшения качества жизни жамбылцев.

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