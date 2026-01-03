#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Бурак Озчивит привезет в Россию "Самую красивую девушку Стамбула"

Самая красивая девушка Стамбула, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 08:14 Фото: Instagram/burakozcivit
Весной звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приедет в Россию с моноспектаклем, сообщает Zakon.kz.

Один из самых узнаваемых турецких актеров в мире Бурак Озчивит, на счету которого сериалы "Основание: Осман", "Черная любовь", "Королек – птичка певчая", представит в России моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула". В центре сюжета – история автомеханика Октая, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет "самой красивой девушкой Стамбула".

"Его чувство – одновременно мечта, одержимость и боль", – говорится в описании.

В новом моноспектакле Бурак Озчивит выходит за рамки привычного экранного образа. К слову, он станет единственным актером в этой постановке. О предстоящей поездке в Россию актер поделился в своих соцсетях.

Фото: Instagram/burakozcivit

Постановка режиссера Чагры Шенсоя – это своеобразная поэма о Стамбуле, городе контрастов и одиночества, где любовь, боль и страсть переплетаются с шумом улиц, звуком мотора и светом ночных огней. Спектакль исследует внутреннюю пустоту, которую каждый носит в себе, показывая ее как форму любви, тоски и надежды.

В Москве премьера состоится 2 марта. Затем актер отправится в Казань.

А в США голливудского актера и музыканта Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Бурак Озчивит прилетел в Россию
06:50, 10 февраля 2025
Бурак Озчивит прилетел в Россию
Переполох в Кремлевском дворце устроил Бурак Озчивит
14:10, 11 февраля 2025
Переполох в Кремлевском дворце устроил Бурак Озчивит
Бурак Озчивит прилетел к фанатам в Россию, а они "захватили" его соцсети
17:58, 21 февраля 2024
Бурак Озчивит прилетел к фанатам в Россию, а они "захватили" его соцсети
