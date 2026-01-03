Новый циклон обрушится на Казахстан: погода резко поменяется 3-5 января

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 3, 4 и 5 января 2026 года. Из него следует, что в ближайшие три дня погода по республике резко поменяется – ожидается снег с метелью и повышение температуры, сообщает Zakon.kz.

Причина – новый циклон. "В ближайшие дни через территорию Казахстана будет проходить циклон с районов Средиземного моря. В связи с этим на большей части ожидается снег с метелью, на западе, юге, юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега. 3 января на северо-западе ожидается сильный снег, 5 января на юго-востоке – сильные осадки. По республике ожидаются гололед, туман, порывистый ветер". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Согласно прогнозу, повышение температур ожидается: на западе страны – ночью до 0-8°С, днем до -2+5°С; понижение ожидается: в центре страны – ночью до -10-18°С, днем до -5-12°С,

на юге – ночью до 0-10°С, днем до -6+2°С,

на юго-востоке – ночью до 0-5°С, в горных районах -8-13°С, днем до -2+3°С, в горных районах -5-10°С. "На востоке республики ночью ожидается повышение до -5-13°С, днем понижение до -5-10°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" О том, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 января 2026 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: