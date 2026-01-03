#Казахстан в сравнении
Общество

Новый циклон обрушится на Казахстан: погода резко поменяется 3-5 января

снеговик, елка, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 09:31 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 3, 4 и 5 января 2026 года. Из него следует, что в ближайшие три дня погода по республике резко поменяется – ожидается снег с метелью и повышение температуры, сообщает Zakon.kz.

Причина – новый циклон.

"В ближайшие дни через территорию Казахстана будет проходить циклон с районов Средиземного моря. В связи с этим на большей части ожидается снег с метелью, на западе, юге, юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега. 3 января на северо-западе ожидается сильный снег, 5 января на юго-востоке – сильные осадки. По республике ожидаются гололед, туман, порывистый ветер".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, повышение температур ожидается:

  • на западе страны – ночью до 0-8°С, днем до -2+5°С;

понижение ожидается:

  • в центре страны – ночью до -10-18°С, днем до -5-12°С,
  • на юге – ночью до 0-10°С, днем до -6+2°С,
  • на юго-востоке – ночью до 0-5°С, в горных районах -8-13°С, днем до -2+3°С, в горных районах -5-10°С.
"На востоке республики ночью ожидается повышение до -5-13°С, днем понижение до -5-10°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О том, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 января 2026 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
