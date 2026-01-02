Дело Долиной: суд отказался взыскивать миллионы с одного из участников

Суд не стал взыскивать крупную сумму с участника по громкому делу Ларисы Долиной. Основанием для этого решения стала смерть фигуранта, сообщает Zakon.kz.

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскивать 15 миллионов рублей (96,5 млн тенге) с дроппера Александра Келдыбаева. В судебных материалах указано, что фигурант ушел из жизни еще до начала разбирательства, передает ТАСС 2 января 2026 года.

"Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 000 000 рублей, 27.06.2024 – еще 10 000 000 рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. Определением суда производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В.", – написано в документе.

Прокуратура пыталась взыскать с дроппера те 15 миллионов рублей, которые он получил от Долиной. По мнению надзорного органа, в действиях Келдыбаева имеются признаки необоснованного обогащения.

Ранее стало известно, что девятерых фигурантов дела Долиной обязали выплатить ей 49 млн рублей за неосновательное обогащение. Все дропперы проживали в Йошкар-Оле, однако организаторы преступления действовали с территории Украины. Следователи выяснили, что в апреле Долина перевела каждому из дропперов несколько миллионов по указанию мошенников. В некоторых случаях они открывали счета буквально за день до получения денег.

Справка: дропперами называют людей, сознательно или случайно предоставляющих свои банковские реквизиты для проведения незаконных операций.

Несколько дропперов, которые указаны в решении суда, стали свидетелями по уголовному делу, возбужденному после мошенничества в отношении Ларисы Долиной.

Zakon.kz публиковал и другие подробности по нашумевшему скандалу с певицей.