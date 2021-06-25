Жители села в СКО болеют из-за отсутствия чистой воды

Они утверждают, что их пугают не только муть, осадок, но и все оттенки вкуса у воды.

Жители села Пеньково вынуждены пить соленую воду с осадком неизвестного происхождения, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Она соленая, в чайнике накипь, невозможно, болеем сами потом. Сейчас у меня почки болят из-за этого. Никакая цивилизация до нас не доходит, некоторые села по 20-30 домов, там воду проводят сейчас, - говорит житель села Мурат Серикпаев.

В селе есть лишь общественный журавль, пришкольный, где воду набирают все, у кого колодцев нет.

Хочется прийти домой, принять душ. У всех огороды, хозяйство, после которого хочется помыться и лечь чистым в постель. Когда была засуха и не было дождей, у нас колодцы у многих пересохли, - рассказывает жительница села Замзагуль Дюсекеева.

Они утверждают, что их пугают не только муть, осадок, но и все оттенки вкуса, которых у воды быть не должно. Поэтому возят питьевую воду флягами из соседнего села за три километра.

Белый налет я хотела рукой снять, думая, что это какая-то муть, я рукой начала ее трогать, а она ломается, как стекло. Это известняк, соли, то, что оседает в наших организмах, - жалуется жительница села Айнур Шафигулина.

Особенно тяжело им приходится в летний период, когда начинается основная работа в огороде.

Когда стираешься, то и до 40-50 ведер. У меня колодец три куба, я его полностью весь выбираю, чтобы это все полить, - говорит жительница села Елена Жукович.

Пеньково в рамках поручения Президента по плану собираются подключить к Соколовскому групповому водопроводу. Заказчик проекта - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. И финансирование - из республиканского бюджета. Реализацию проекта начали еще в 2019 году, но работы встали. В таком же положении находятся 20 сел.

Временно приостановлены работы в связи с обнаружением некоторых недочетов в ходе его реализации. Эти недочеты повлекли за собой необходимость корректировки всего проекта. Работа будет возобновлена. Срок завершения - 2022 год - так и остается неизменным, - сказал зампредседателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Максат Аяшев.

В итоге ждать сельчанам придется не менее года-полтора.

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