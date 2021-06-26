Китай пригрозил остановить поставки вакцин от коронавируса в Украину

Власти Китая оказали давление на Украину, пригрозив, что заблокируют поставку в эту страну сотен тысяч доз вакцины от коронавируса.

Китай пригрозил заблокировать поставку Украине вакцины от коронавируса CoronaVac, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом Associated Press рассказали дипломатические источники.

Поводом для демарша стала подпись Киева под документом Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве, в котором призывают изучить ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

После этого Пекин сообщил украинским контрагентам, что вынужден приостановить поставку партии медпрепарата в 500 тысяч доз.

Украина стала жертвой Китая. Пекин фактически использовал вакцину как оружие. заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд

В результате 24 июня Украина пошла на попятную и отозвала свою подпись.

Ранее Украина договорилась с Китаем о поставках 1,9 миллиона доз вакцины от производителя Sinovac Biotech. На данный момент Киев получил 1,2 миллиона доз препарата. Помимо КНР, Украина заключила контракты на поставку американских вакцин Pfizer и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca.

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