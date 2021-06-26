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Ревва в роли КГБ-шника снялся в короткометражке с лидером Rammstein

Фото: скриншот 26 июня 2021, 17:26

События картины разворачиваются в 1989 году.

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн совместно с российским комиком и певцом Александром Реввой снялся в короткометражном фильме Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"), передает zakon.kz.

Режиссером выступил Сергей Грей. В 22-минутной картине рок-музыкант играет советского учителя немецкого языка, которого подозревают в серии изощренных убийств его повзрослевших одноклассников, которые издевались над ним в школе. Его супругу - Аглая Тарасова. Ревва в картине сыграл КГБ-шника, допрашивающего и избивающего Линдеманна.

События картины разворачиваются в 1989 году.

К слову, в кадре музыкант говорит по-русски.

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