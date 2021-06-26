7,5 тыс. человек вакцинировались от коронавируса за сутки в столице

Всего по состоянию на 26 июня почти 203 тыс. граждан привиты первым компонентом.

Количество желающих вакцинироваться в Нур-Султане увеличилось более чем в пять раз, передает zakon.kz.

На прошлых неделях мы вакцинировали 1400-2000 человек за день. Но вот последние дни идет рост желающих. Люди начали более осознанно подходить к своему здоровью, здоровью окружающих людей. Стали настороженнее еще из-за нового опасного штамма коронавируса - так называемый "индийский штамм". За последние сутки количество желающих получить вакцину увеличилось более чем в пять раз, - подчеркнули в Управлении общественного здравоохранения города.

Также в ведомстве рассказали про работу выездных бригад для вакцинирования трудовых коллективов различных предприятий.

Продолжаем вакцинировать трудовые коллективы. К примеру, большое количество работников коммунальных служб, КСК (ОСИ) и др. получили первый компонент вакцины. Так, из трудовых коллективов за день вакцинировали порядка 1 тыс. человек, - дополнили в горздраве.

Всего по состоянию на 26 июня почти 203 тыс. граждан привиты первым компонентом, полную иммунизацию прошли 142,5 тыс. человек. В Управлении добавили, что на складах имеется достаточное количество доз вакцин.

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