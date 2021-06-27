В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 556,
- в городе Алматы - 211,
- в городе Шымкент - 61,
- в Акмолинской области - 40,
- в Актюбинской области - 35,
- в Алматинской области - 32,
- в Атырауской области - 86,
- в ВКО - 76,
- в Жамбылской области - 37,
- в ЗКО - 124,
- в Карагандинской области - 238,
- в Костанайской области - 39,
- в Кызылординской области - 33,
- в Мангыстауской области - 36,
- в Павлодарской области - 20,
- в СКО - 19,
- в Туркестанской области - 20
Всего в стране подтверждено 418 114 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1025 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 335,
- в городе Алматы - 0,
- в городе Шымкент - 34,
- в Акмолинской области - 36,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 15,
- в Атырауской области - 114,
- в ВКО - 37,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 105,
- в Карагандинской области - 137,
- в Костанайской области - 17,
- в Кызылординской области – 7,
- в Мангыстауской области - 31,
- в Павлодарской области - 52,
- в СКО - 22,
- в Туркестанской области - 20.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 391 596 человек.
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