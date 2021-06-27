В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 556,

в городе Алматы - 211,

в городе Шымкент - 61,

в Акмолинской области - 40,

в Актюбинской области - 35,

в Алматинской области - 32,

в Атырауской области - 86,

в ВКО - 76,

в Жамбылской области - 37,

в ЗКО - 124,

в Карагандинской области - 238,

в Костанайской области - 39,

в Кызылординской области - 33,

в Мангыстауской области - 36,

в Павлодарской области - 20,

в СКО - 19,

в Туркестанской области - 20

Всего в стране подтверждено 418 114 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1025 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 335,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкент - 34,

в Акмолинской области - 36,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 15,

в Атырауской области - 114,

в ВКО - 37,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 105,

в Карагандинской области - 137,

в Костанайской области - 17,

в Кызылординской области – 7,

в Мангыстауской области - 31,

в Павлодарской области - 52,

в СКО - 22,

в Туркестанской области - 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 391 596 человек.

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