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В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в Казахстане

Фото: 24kz 27 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 556,
  • в городе Алматы - 211,
  • в городе Шымкент - 61,
  • в Акмолинской области - 40,
  • в Актюбинской области - 35,
  • в Алматинской области - 32,
  • в Атырауской области - 86,
  • в ВКО - 76,
  • в Жамбылской области - 37,
  • в ЗКО - 124,
  • в Карагандинской области - 238,
  • в Костанайской области - 39,
  • в Кызылординской области - 33,
  • в Мангыстауской области - 36,
  • в Павлодарской области - 20,
  • в СКО - 19,
  • в Туркестанской области - 20

Всего в стране подтверждено 418 114 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1025 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 335,
  • в городе Алматы - 0,
  • в городе Шымкент - 34,
  • в Акмолинской области - 36,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 15,
  • в Атырауской области - 114,
  • в ВКО - 37,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 105,
  • в Карагандинской области - 137,
  • в Костанайской области - 17,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангыстауской области - 31,
  • в Павлодарской области - 52,
  • в СКО - 22,
  • в Туркестанской области - 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 391 596 человек.

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