Кто в Казахстане воспрепятствует правильной реализации Плана Нации Елбасы "100 шагов"?

Несмотря на положения Плана нации "100 шагов", департамент строительства при МИИР занимается разработкой законопроектов без учета мнения общественников.

В Плане нации в 97 пункте четко прописано расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования и местного самоуправления.

Для развития рынка, конкуренции и открытости несвойственные государству функции решено передать саморегулируемым организациям.

Данные меры призваны снизить количество барьеров и препятствий, бюрократии со стороны госорганов.

Несмотря на Положения Плана нации, некоторые госорганы своими действиями препятствуют реализации поручений Президента и тормозят процветание экономики и отдельных индустрий, - отметил заместитель председателя "Союза строителей Казахстана" Баниямин Файзулин, представляющий интересы 1200 компаний строительной индустрии.

Правительство и ряд уполномоченных министерств реализуют положения документа.

Стоит отметить, что несмотря на поручение, не все министерства претворяют в жизнь положения главного документа, направленного на создание процветающего Казахстана.

Если говорить о строительной отрасли, то в настоящее время отдельные департаменты госорганов препятствуют реализации 97 пункта.

Так, например, рабочие группы по разработке и анализу регуляторного воздействия (АРВ) при "Департаменте строительства и ЖКХ" МИИР организовывают обсуждения разработки закона о саморегулировании без привлечения общественных объединений, экспертов строительной отрасли.

От лица "Союза строителей Казахстана" было озвучено обращение с просьбой разъяснить практику игнорирования общественного мнения и позиции профессионалов строительной индустрии.

На данное требование сотрудники департамента строительства ответили обещанием пригласить на обсуждения законопроекта, но так и не выполнили.

Подобные действия или бездействие госоргана демонстрирует равнодушное отношение к проблемам отрасли.

Общеизвестно, что участие в обсуждении законопроектов, содержащих специфический контент, должны принимать участие действующие профессионалы строительной отрасли, глубоко разбирающиеся в предмете.

Иначе практика показывает, что при слушаниях законов и принятии их без учета мнений профессионалов, законы в итоге не отражают интересы граждан и не улучшают жизнь казахстанцев.

Закон "О саморегулировании", где речь идет о передаче части функции госорганов в рынок, - важный документ о развитии и процветании страны. В его обсуждении и разработке должны участвовать специалисты, эксперты в составах рабочих групп из разных регионов.

Несмотря на положения Плана нации "100 шагов", департамент строительства при МИИР занимается разработкой законопроектов без учета мнения общественников.

При этом стоит отметить, что кулуарное закрытое обсуждение АРВ закона в рабочих группах без участия самой многочисленной отраслевой организации "Союза строителей Казахстана" - является коррупционным риском.

Поэтому члены "Союза строителей Казахстана" приняли решение и обратились с обращением в "Adaldyk Alany".

Мы уверены, что "Adaldyk Alany", исследует данную практику игнорирования положений Плана нации и вынесет свое мнение.

Общеизвестно, что прогресс государства и рост экономики невозможен без открытых обсуждений принимаемых законов.

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