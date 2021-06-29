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Создана маска, позволяющая определить, заражен ли человек COVID-19

Фото: miragenews.com 29 июня 2021, 12:45

Американские ученые создали прототип маски с небольшим съемным датчиком, который примерно через полтора часа ношения выдает результат - болен человек COVID-19 или нет.

В США создали защитную маску, которая позволяет определить, заражен ли надевший ее человек коронавирусом, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Массачусетский технологический институт, специалисты исследовательского центра института совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип маски с небольшим съемным датчиком. Его также можно вшить, к примеру, в лабораторный халат и другую одежду.

Отмечается, что примерно через полтора часа ношения маски датчик выдает результат - болен человек COVID-19 или нет. В целях конфиденциальности предусмотрена возможность включения датчика таким образом, чтобы показания не были видны окружающим людям.

Как отметили в Массачусетском технологическом институте, датчики данного типа начали разрабатывать несколько лет назад. Ранее они применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика.

Также сообщается, что датчики можно настроить и на обнаружение других вирусов.

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