Сильная жара ожидается в Казахстане 30 июня 

Лишь на западе страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 30 июня, сообщает zakon.kz.

Под влиянием поля повышенного давления на большей части республики ожидается малооблачная, жаркая погода. Лишь на западе страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет"

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами град.

В Атырауской области местами ожидается пыльная буря, днем при грозе ветер 15-20 м/с. Кроме того, в области объявлено штормовое предупреждение в связи с ильной жарой. Днем 30 июня в Атырауской области местами сохраняется очень сильная жара 42 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра 15-18 м/с, сильная жара.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской областей днем сильная жара.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +31+33°С.

В Алматы солнечная погода. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +38+40°С.

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