Путин намекнул, что руководство США похоже на семью с непослушным ребенком

Президент России надеется, что США откажутся от идеи абсолютной гегемонии.

Президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии ответил на вопрос по поводу прошедших в Женеве переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сообщает zakon.kz.

Глава РФ объяснил, что встреча с президентом США была нужна, даже несмотря на то, что после этого продолжились провокации и угрозы в сторону России.

От президента США многое зависит. Но вопрос в другом, в семье достаточно близких мне людей маленький ребенок, когда он нашкодил, ему мама сказала, больше так не делать, он нажал себе на лоб и "включил голову". президент РФ Владимир Путин

По словам Путина, аналитики, ученые и практики в США – те же условные мама и папа. Они дают рекомендации политическому руководству страны, говоря о том, что период гегемонии США, начавшийся после окончания холодной войны и развала СССР, прошел, и власть в Соединенных Штатах должна действовать, исходя из этого понимания. Мир быстро меняется, он перестал быть однополярным.

При этом российский лидер подчеркнул, что какие бы санкции не принимали в отношении к России, все равно она развивается, ее оборонная промышленность развивается, в ряде областей страна даже обошла многие другие государства, в том числе Соединенные Штаты.

Ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня. президент РФ Владимир Путин

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