Доля машиностроения составляет 38,5% от общего объема обрабатывающей промышленности региона.

Костанай готов насытить авторынок различными марками машин и сельхозтехникой.

Проектов у "СарыаркаАвтопром" - большое количество.

Закреплено сотрудничество с руководством кампаний "АвтоВАЗ" и KIA Motors, с Петербургским тракторным заводом и белорусским "Гомсельмашем", а также с итальянской компанией SDF Group.

С марта 2021 года начата сборка автомобилей KIA. С начала года уже продано порядка 1900 машин. На финальной стадии подписание соглашения на производство автомобилей Renault, а с АО "АвтоВАЗ" костанайцы намерены продавать популярную LADA уже с июля 2021 года.

На базе компании "Агромашхолдинг KZ" открыт локализационный центр, работа которого снизит себестоимость продукции.

К слову, доля машиностроения составляет 38,5% от общего объема обрабатывающей промышленности региона.

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