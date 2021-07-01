21 новый адмсуд создан в Казахстане

Штатная численность судей СМАС составляет 179 единиц.

С 1 июля вступил в силу указ главы государства Касым-Жомарта Токаева о назначении судей вновь созданных административных судов, передает zakon.kz.

Как следует из указа, новые адмсуды созданы во всех 17 регионах Казахстана, а также в городах - Каскелен, Семей, Жезказган и Экибастуз.

Штатная численность судей СМАС составляет 179 единиц. Они сформированы за счет перераспределения штатной численности судей судов республики.

В Верховном суде и областных судах также создаются судебные коллегии по административным делам.

Согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу ( АППК) и Гражданско-процессуальному кодексу (ГПК) установлена подсудность споров с участием инвесторов.

Так, споры с участием инвесторов, вытекающие из публично-правовых отношений, будут рассматриваться административным судом столицы.

Согласно указу, судебную коллегию по административным делам суда города Нур-Султана возглавила Дамира Абдугалиева.

Председателем специализированного межрайонного административного суда Алматы стал Бахытбек Бегалиев. СМАС Шымкента возглавил Бек Ахметов.

Как ранее сообщалось, новые адмсуды создаются для усиления защиты прав граждан. Их создание также обусловлено вводом в действие Административного процедурно-процессуального кодекса. Кодекс нацелен вывести на качественно новый уровень защиту прав граждан при рассмотрении их споров с органами власти.

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