Во всех вузах Казахстана внедрят Ashyq к 1 сентября

Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.

В новом учебном году казахстанские вузы будут работать по системе Ashyq, сообщили корреспонденту zakon.kz в пресс-службе министерства образования и науки.

К началу учебного года в вузах будет полностью внедрена система Ashyq, - подтвердили в ведомстве.

Отметим, ранее в министерстве образования и науки сообщили, что привившиеся от COVID-19 студенты получат скидки на обучение, проживание в общежитиях, путевки в оздоровительные санатории, талоны на бесплатное питание и проезд в общественном транспорте.

Кроме того, надбавки и оплачиваемые выходные смогут получить вакцинированные преподаватели. Но, решение останется за руководителями вузов, так как каждый будет исходить из возможностей.

Ознакомиться со списком вузов и акциями можно здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!