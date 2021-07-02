Власти Семея недовольны реконструкцией парка за миллиард тенге

У сотрудников акимата к строителям много претензий.

Капитальная реконструкция центрального парка Семея обернулась скандалом из-за того, что власти не принимают его на баланс города, а семейчане считают парк опасным, передает zakon.kz.

Качество ужасное! Вот выложена плитка. Сейчас, правда, не видно, но я весной фотографировал: там образуются ямы, где скапливается вода. Здесь даже не нужно быть строителем, ночью вода замерзает, и года два-три - и этой плитки уже не будет. Я уже не говорю о том, что ходить там невозможно было. И, в принципе, центральную аллею нужно переделывать, - рассказал телеканалу "КТК" общественный деятель Николай Исаев.

На миллиард тенге главный парк города власти хотели кардинально преобразить, но в итоге у сотрудников акимата к строителям много претензий.

Исаев уверяет, что проблем в городе немало, в том числе и "головная боль" с общественным транспортом. Чиновники совместно с бизнесменами создали автопарк и теперь его закрывают. Пострадали и горожане, и сотрудники предприятия.

До этого дня я работал восемь месяцев на предприятии Semey Bus, и за весь период постоянно были задержки по заработной плате. Так, компания не отчисляла пенсионные. Приходилось просить нам и выходить на забастовки, не знаю, что там творилось внутри компании, но мы получали все с задержками. Просили чиновников вмешаться и решить наш вопрос. И потом вернулся в свой старый автопарк, потому что дальше так было невозможно, - говорит Нуржан Жумадилов.

Власти уверяют, что неоднократно встречались с руководством компании, но конструктивного диалога не получилось. Долги коммунального предприятия продолжали расти и сейчас превысили уже 2 млрд тенге. Бизнесмены в ответ ополчились на чиновников и объявили им войну. В администрации поведения предпринимателей не понимают.

Я думаю, они надеялись, что будет смена руководства либо области, либо города, и придет другое руководство, которое, несмотря на закон, будет лоббировать их интересы, возможно, такая у них цель была. Мы с ними после их обращений пытались встретиться, но на диалог с нами они не идут, и нам ничего говорить не хотят. Мы не можем говорить, что мы отдаем предпочтение какой-то из компаний, все прекрасно знают, что это государственные закупки, - сказал замакима Семея Димитрий Гариков.

К возмущенным бизнесменам у чиновников Семея сейчас масса претензий. Компании сорвали все сроки ремонтных работ в городе и не выполнили условий договора. Теперь решать конфликт стороны будут в суде.

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